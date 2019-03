Webinar mit Markus Koch: Alles rosig, oder was?

Aufzeichnung des Webinars mit dem Wallstreet-Experten am 14. März 2019

Am gestrigen Donnerstag war es wieder soweit. In einer neuen Auflage unserer Webinare mit Markus Koch beleuchteten wir einmal mehr die aktuelle Situation an der Wall Street.Für viele Anleger ist eben diese im Moment schwierig einzuschätzen - die Mehrheit der Konjunkturdaten zeichnet ein eher trübes Bild der derzeitigen Wirtschaftslage. Und das nicht nur in den USA, auch in Europa und China beispielsweise. Dennoch steigen die Aktienmärkte, insbesondere die Wall Street. Wie ist das zu erklären?Einen besonderen Platz hat auch die Zentralbankpolitik im Webinar eingenommen. Erleben wir hier gerade eine Wende in der Zins- und Geldpolitik? Wie immer hat es Markus Koch geschafft, mit zahlreichen Charts, Grafiken und historischen Vergleichen ein spannendes Bild der Lage zu zeichnen und die aus seiner Sicht wichtigsten Punkte, auf die Anleger achten sollten, uns auf seine gewohnt charmante und interessante Art näherzubringen.Wenn auch Sie einmal die Straßen vonerkunden und die Wall Street hautnah erleben wollen, dann nehmen Sie an unseremteil. Als. Unter www.citifirst.com/30 können Sie Ihr Wissen zur Börse testen und nebenbei auch prüfen, ob Sie die Börse besser kennen als Markus Koch.Wenn Sie in Zukunft keines unserer Webinare mehr verpassen möchten, registrieren Sie sich am besten gleich noch für unseren Webinar-Newsletter . Das nächste Webinar mit Markus Koch wird am 7. Mai stattfinden.