Die neue Woche konnte der DAX mit einem ordentlichen Plus starten. Aber gibt es für die Bullen in den nächsten Tagen ein böses Erwachen? Zum Start der neuen Handelswoche wurde der Deutsche Aktienindex gekauft. Zur Schlussglocke notierte dieser bei 14.417 Punkten und ging mit einem Plus von 0,78 % aus dem Handel. Intraday wurde der DAX zwischenzeitlich jedoch zu deutlich höheren Kursen gehandelt. Das Tageshoch markierte der Index am frühen Nachmittag bei 14.627 Punkten, womit man die Range der letzten Tage kurzzeitig verlassen konnte. Der Ausbruchsversuch konnte sich jedoch nicht bis zum Handelsende halten. Direkte Kursverluste möglich! Im DAX wird übergeordnet mit einem Tauziehen der Bullen und Bären gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass die Range der letzten Woche nicht nachhaltig verlassen werden kann, zumindest nicht in den nächsten Tagen. In diesem Zusammenhang hätten die Verkäufer nach gestern bereits ihre erste Chance. Bleibt der DAX unterhalb des gestrigen Hochs, könnten die Kurse direkt weiter in Richtung 14.100 Punkte nachgeben. Sollte es im DAX zu einem neuen Ausbruch über 14.650 Punkte kommen, steigen kurzfristig die Chancen in Richtung 14.800 Punkte. Dort trifft man jedoch auf einen neuen Widerstandsbereich, der für die nächsten Probleme sorgen könnte.

Der Preisbereich um 61 EUR dürfte Anliegen in der Fresenius-Medical-Care-Aktie bekannt vorkommen. Leider sind die Erinnerungen an diesen eher negativ. Bereits im letzten Jahr startete in der Fresenius-MC-Aktie ein Abwärtstrend. Ausgehend von Notierungen um 71 EUR fiel der Aktienkurs bis zum Tief bei knapp 51 EUR zurück. Eingebettet ist die gesamte Bewegung jedoch in eine schon seit 2019 laufende Range, die sich schwerpunktmäßig zwischen ca. 77 EUR auf der Oberseite und 55 EUR auf der Unterseite abspielte. Vor diesem Hintergrund ist die aktuelle Entwicklung in der Aktie durchaus interessant. Am bisherigen Rangetief gab es zwei bärische Fehlausbrüche. In beiden Fällen konterten die Bullen deutlich, scheiterten aber am Widerstandsbereich um 61,50 EUR. Genau in diesem Preisbereich wird die Aktie aktuell wieder gehandelt und Anleger drücken die Daumen, dass nun endlich der Ausbruch nach oben gelingt. Läuft es wie geplant, hat die FMC-Aktie mittelfristig noch eine ganze Menge Aufwärtspotenzial! Anleger in der Fresenius-Medical-Care-Aktie dürften derzeit auf ein Halten der großen Range seit 2019 spekulieren. Im Rahmen dieser wären zwar kurzfristige Korrekturen nicht ausgeschlossen, letztlich aber sollte der Widerstandsbereich bis hin zu knapp 63 EUR überwunden werden. Anschließend könnten die Kurse weiter auf ca. 65,50 EUR und 71,14 EUR durchstarten. Testet man sogar den oberen Bereich der schon seit Jahren laufenden Range, ist mit Gewinnen auf 75 EUR zu rechnen. Alternativ zu diesem bullischen Szenario können sich die Käufer um 63 EUR nicht nachhaltig durchsetzen. Im Anschluss kommt es dann nicht nur zu kurzfristigen Verlusten in Richtung 55 EUR, sondern zu einem neuen Jahrestief. Mit einem solchen würde dann auch das Risiko zunehmen, einen Abwärtstrend in Richtung 46 EUR und tiefer zu starten. Die Range der letzten Jahre wäre damit endgültig Geschichte.

In Siemens Healthineers können die Bullen trotz der Stabilisierung seit Ende Februar noch nicht überzeugen. Es drohen neue Tiefs. Mit Argusaugen wird man derzeit das Kursgeschehen in der Siemens-Healthineers-Aktie verfolgen, vor allen Dingen, wenn man auf der Longseite unterwegs ist. Wer die Aktie als Trader oder Investor im Depot hat und auf weiter anziehende Notierungen spekuliert, hat momentan einige Probleme. So zeigt sich seit dem Scheitern bei 67,14 EUR ein mittlerweile mittelfristiger Abwärtstrend. In diesem zeigte sich ab ca. 51 EUR zwar erhöhtes Kaufinteresse, vollends durchsetzen konnten sich die Bullen bisher aber nicht. Charttechnisch hat es noch nicht für eine vollständige Bodenformation gereicht. Im jüngsten Erholungsversuch kehrten die Verkäufer stattdessen um 57,40 EUR zurück und seit diesem Zwischenhoch befindet sich die Aktie kurzfristig wieder in einer Abwärtsbewegung. Gestern erzielten die Bullen dabei einen kleinen Teilerfolg, da zumindest kein neues Zwischentief mehr erreicht wurde. Neues Tief? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! In der Siemens-Healthineers-Aktie ist derzeit mit dem Versuch einer Bodenbildung zu rechnen. Dies impliziert die Möglichkeit, dass die Kurse kurzfristig immer wieder anziehen können. Letztlich aber muss der gesamte Widerstandsbereich bis hin zu ca. 59 EUR nachhaltig überwunden werden, um einen Boden zu vollenden. Sollte dies gelingen, sieht man sich bei 61-63 EUR der nächsten Herausforderung gegenüber. Kann diese direkt oder nach einer Korrektur geknackt werden, dürfte der Widerstandsbereich bei 67,14 EUR anvisiert werden. Ein bullisches Comeback wie dieses ist zwar durchaus eine Option, momentan aber klar antizyklisch. Das bedeutet aus charttechnischer Sicht, dass unterhalb von ca. 59 EUR die Bären tendenziell im Vorteil sind. Mit diesen könnte es in den nächsten Tagen auch noch einmal zu einem neuen Tief unterhalb von 50,74 EUR kommen. In diesem Fall wären Abgaben auf 49 EUR und sogar bis in den Bereich von 45-44 EUR möglich.

