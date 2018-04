Sechs zogen aus, das Trading zu lernen

Am 07. April zogen unsere sechs Teilnehmer in das von TRADERS‘ zusammen mit Citi ins Leben gerufene TRADERS‘ Camp ein. Wer sind die angehenden Trader und was erwartet diese im Camp?





Das Casting am Citi Standort





Die sechs Teilnehmer des Camps stehen fest





Auch Sie können noch mitmachen, lernen und gewinnen!

Beim ersten Event drehte sich alles darum, aus den zahlreichen Bewerbungen, sechs Teilnehmer auszuwählen, die dann eine intensive und von Profis begleitete Trading-Ausbildung durchlaufen. Nicht nur unerlässliches Grundwissen soll im Laufe des Live-Spiels vermittelt werden, sondern auch die Entwicklung einer eigenen Trading-Strategie. Unterstützung erhalten die angehenden Trader dabei durch die als Mentoren agierenden professionellen Trader und Psychologen. Wer am Ende des Spiels die beste Performance erzielt, gewinnt den Hauptpreis – eine Reise nach New York.Aus den zahlreichen Bewerbungen für das Camp wurde eine Vorauswahl getroffen und an diese eine Einladung für das Casting versendet. Anfang April hieß es dann Sachen packen und ab nach Frankfurt. Die Casting-Teilnehmer kamen aus allen Ecken Deutschlands und auch aus der Schweiz. Bei diesem ersten Live-Event waren auch der Trading-Psychologe Norman Welz zusammen mit TRADERS‘-Herausgeber Lothar Albert vor Ort, die den Bewerbern auf den Zahn fühlten. In Frankfurt konnten wir viele interessante Persönlichkeiten kennenlernen, weshalb die Auswahl der sechs Teilnehmer wirklich schwerfiel.Erste spannende Eindrücke vom Casting-Tag, können Sie bereits in diesem Kurzvideo erhalten.Es ist soweit. Das TRADERS‘ Camp wurde nun offiziell bezogen. Und die schließlich ausgewählten Teilnehmer könnten unterschiedlicher nicht sein. Die zwei Studenten Cedric Scholz und Abdurrahim Derin werden ergänzt von der Yoga-Lehrerin Carola Schneider sowie der aus Zürich stammenden Unternehmensberaterin Isabell Schwall. Auch der Facharzt Jürgen Baumgärtner sowie der technische Redakteur Holger Müller haben die Möglichkeit bekommen, beim TRADERS’ Camp ihre Leidenschaft nun intensiv zu verfolgen. Was jedoch alle Teilnehmer verbindet, ist dass sie noch keine Experten auf dem Gebiet des Tradings sind bzw. ihre bisherigen Handels-Strategien verbessern wollen. Aus diesem Grund, gepaart mit ihrem Ehrgeiz, erfolgreiche Trader zu werden, erhoffen Sie sich eine individuelle und zielgerichtete Ausbildung durch die Mentoren des TRADERS’ Camps.Möchten auch Sie Ihre Trading-Fähigkeiten verbessern, mehr Wissen erlangen und nachhaltige Strategien entwickeln? Dann folgen Sie den sechs Teilnehmern auf ihrem Weg. Auch jetzt können Sie sich immer noch anmelden und als passiver Teilnehmer profitieren. Es werden alle Ausbildungsinhalte online gestellt, welche sie mit Hilfe professioneller Videos einsehen können. Darüber hinaus haben Sie immer noch die Chance bei der Trading-Challenge am Ende des Börsenspiels zu überzeugen und dabei tolle Preise, wie etwa Amazon-Gutscheine, zu gewinnen.Sie kennen das TRADERS' Camp noch gar nicht und möchten mehr darüber erfahren? Dann besuchen Sie entweder die Internetseite www.traders-camp.de oder werfen Sie einen Blick in das folgende Video.