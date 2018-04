Newstrading – Nachrichten als Basis für eine Tradingstrategie

Im TRADERS’ Camp lernen die Teilnehmer nicht nur die Grundlagen des Tradings, es werden ihnen auch verschiedene Ansätze für eine Tradingstrategie mitgegeben. Der seit mehr als 20 Jahren aktive Trader Mario Lüddemann stellte im Rahmen unseres Live-Events auf der Invest in Stuttgart den Ansatz des Newstradings vor. Zu Beginn gab er einen Einblick in die für diese Strategie benötigten Techniken und betonte die notwendige Disziplin, um solch eine Handels-Strategie erfolgreich umzusetzen. Ist jede Nachricht eine Basis für einen Trade oder wann sollte man doch lieber aussetzen? Wie und über welche Dauer wirken sich Nachrichten üblicherweise auf den Kurs eines Basiswerts aus?Auf diese Fragen und viele mehr gibt Mario Lüddemann eine Antwort im Video. Darüber hinaus sind viele Punkte, die von ihm angesprochen werden, aber auch allgemein interessant und ebenfalls für Trader hilfreich, die nicht nur am Newstrading interessiert sind.Wenn Sie die Entwicklung der Teilnehmern verfolgen möchten oder auch selbst an den Ausbildungsinhalten interessiert sind, dann können Sie diese auf der Website des TRADERS‘ Camps aufrufen. Sie haben auch immer noch die Chance sich anzumelden und beim Tradingspiel ab dem 7. Mai teilzunehmen und tolle Preise zu gewinnen.