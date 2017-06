Märkte am Morgen - Chartanalyse für DAX®, BASF, Barrick Gold und mehr

Webinaraufzeichnung vom 12.06.2017

Im heutigen Webinar wurden u.a. die Charts von DAX®, Barrick Gold, USD/GBP, CAC 40, FTSE-100, BASF, Leoni, Heidelberger Druck und Kaffee besprochen.Es erwarten uns zahlreiche Konjunkturdaten im Verlauf der Woche. Am Dienstag werden die ZEW-Konjunkturerwartungen und die US-Erzeugerpreise veröffentlicht. Am Mittwoch folgen die US-Einzelhandelsumsätze sowie die US-Verbraucherpreise, am Donnerstag der Philadelphia-Fed-Index und am Freitag das US-Konsumklima der Uni Michigan.sind die Fed-Sitzung mit Zinsentscheid am Mittwoch und der große Verfallstag an den Terminbörsen am Freitag.Am Donnerstag ist in Teilen Deutschlands der Feiertag 'Fronleichnam'. Die Börsen sind dennoch geöffnet und es findet ein regulärer Handel statt. An diesem Tag können auch alle Citi Optionsscheine und Zertifikate wie gewohnt gehandelt werden.