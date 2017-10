Webinaraufzeichnung vom 05.10.2017

Die bevorstehende Berichtssaison gab Anlass für unser Live-Webinar mit Markus Koch. Der Wallstreet-Korrespondent teilt seine Sicht auf den Markt und gibt eine Einschätzung auf die bevorstehenden Ereignisse.Doch dies ist noch lang nicht alles gewesen. Vielmehr identifiziert Markus Koch die Werttreiber der jüngst gesehenen Rally am amerikanischen Aktienmarkt, in den sonst eher performanceschwachen Monaten August und September. Hierzu bietet er Einblick in die Anlegerstruktur sowie deren Verhaltensweisen. Die mit den geldpolitischen Entscheidungen der Zentralbanken einhergehende Verantwortung und die dadurch hervorgerufenen Risiken werden zudem veranschaulicht. „Märkte am Morgen“ - Wenn Sie mehr über das aktuelle Geschehen an den Börsen wissen möchten, laden wir Sie ein, an unserem wöchentlichen Blick auf die Märkte am Montagmorgen teilzunehmen. Hier werden Sie mit vielen wertvollen Informationen zur bevorstehenden Handelswoche ausgestattet und haben die Möglichkeit eine charttechnische Analyse ihres Wunschwerts zu erhalten.Darüber hinaus finden Sie in „ Fokus Wallstreet “ drei Mal wöchentlich Chartanalysen im Videoformat zu unterschiedlichen US-Basiswerten.