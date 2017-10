Live-Webinar mit Markus Koch

Der Wallstreet-Experte gibt einen Überblick, wie es aktuell um die US-Wirtschaft und die US-Börsen steht

In wenigen Tagen beginnt die Berichtssaison, in deren Zuge die börsennotierten Unternehmen wieder einen Einblick geben werden, wie die Geschäfte in den vergangenen drei Monaten gelaufen sind. Den Zeitpunkt möchten wir nutzen, zuvor noch einen Blick auf die Beschaffenheit der US-Wirtschaft insgesamt zu werfen. In den letzten Wochen und Monaten kamen immer wieder gemischte Signale aus den USA, die Anleger zum Teil ratlos gemacht haben, wie gut oder schlecht sich die US-Wirtschaft denn nun entwickelt.Wichtig ist dies nicht zuletzt für die weitere Geld- und Zinspolitik der US-Notenbank Fed. Die Leitzinsen wurden in diesem Jahr nicht so stark erhöht, wie noch vor Jahresfrist prognostiziert. Ob es noch einen weiteren zinsschritt im Dezember geben wird, ist derzeit nicht sicher. Parallel gab die Fed aber bekannt, dass sie im Oktober mit dem allmählichen Abbau der in den Vorjahren aufgekauften Anleihen beginnen möchte.All diese Punkte und noch einiges mehr wird Markus Koch amwieder unter die Lupe nehmen und ein umfassendes Bild der augenblicklichen Lage der Wallstreet zeichnen. Melden Sie sich jetzt kostenfrei an und seien Sie am kommenden Donnerstagdabei.