Können auch die letzten Unternehmen in dieser Berichtssaison noch überzeugen?

Die laufende Berichtssaison biegt auch in Europa auf die Zielgerade ein. In den USA berichten ohnehin nur noch wenige Nachzügler oder Unternehmen, die außerhalb des Kalenderjahres bilanzieren. Dabei wurden die Unternehmensberichte zuletzt durch die allgemeinen Marktturbulenzen und die Sorgen vor steigenden Zinsen sowie einer höheren Inflation etwas in den Schatten gestellt. Nun, da sich die Märkte beruhigt haben, kann der Fokus mehr auf die Unternehmensnachrichten verlagert werden.





AutoZone und die Pflege amerikanischer Autos





Aixtron: Auf dem Wege der Besserung





BASF profitiert von US-Steuerreform





Fresenius: Wichtige medizinische Fortschritte





Fresenius Medical Care: Einmaliger Buchgewinn





Salesforce: SAP-Konkurrent legt neue Zahlen vor





Aareal Bank treibt Digitalisierung voran





Bayer: Anleger warten auf Neuigkeiten

In der kommenden Woche werden unter anderem AutoZone, Aixtron, BASF, Fresenius, Fresenius Medical Care (FMC) (Dienstag); Salesforce, Aareal Bank und Bayer (Mittwoch) ihre neuesten Geschäftszahlen vorlegen.Der Händler für Autoersatzteile, AutoZone , wird am Dienstag vorbörslich seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 (Ende 10. Februar) vorlegen. Analysten gehen derzeit laut Reuters im Schnitt von einem Umsatzanstieg im Vorjahresvergleich um 4,4 Prozent auf 2,39 Mrd. US-Dollar aus. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird im Schnitt bei 8,92 US-Dollar gesehen, nach 8,08 US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Zahlen zum ersten Quartal des Jahres (Ende 18. November) wurden unter anderem von den infolge einiger schwerer Hurrikans in den USA verursachten Schäden an den Autos der Kunden beeinflusst. Diese Effekte dürften inzwischen nachgelassen haben.Quelle: Reuters, Kurs in USDMit einem Kursplus von mehr als 300 Prozent gehörte die Aixtron -Aktie 2017 zu den absoluten Stars am deutschen Aktienmarkt und zum Top-Performer im TecDAX®. In 2018 lief es bisher noch nicht so rund. Unter anderem aufgrund des wenig positiven Gesamtmarktumfelds. Auch andere Titel taten sich deshalb bisher schwer. Der auf die Halbleiterindustrie spezialisierte Anlagenbauer wird am Dienstag seine Ergebnisse für das Schlussquartal und Gesamtjahr 2017 präsentieren. Anleger dürften vor allem darauf hoffen, eine weitere Erholung zu erkennen, nachdem Aixtron einige schwierige Jahre durchleben musste. Zumindest hat das Management prognostiziert, 2018 wieder profitabel zu sein.Quelle: ReutersBeim Chemiekonzern BASF steht am Dienstag die Bilanzpressekonferenz für das abgelaufene Geschäftsjahr auf dem Programm. Bei dieser Gelegenheit dürften sich die Ludwigshafener genauer zu den Ergebnissen für das abgelaufene Geschäftsjahr äußern und einen Blick in die Zukunft wagen. Ende Januar wurden bereits einige 2017er-Eckdaten präsentiert. Demnach stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 64,5 Mrd. Euro, während das EBIT vor Sondereinflüssen um 32 Prozent auf 8,3 Mrd. Euro gesteigert werden konnte. Dabei überzeugte vor allem die Performance im Segment Chemicals und eine Erholung im Bereich Oil & Gas. Zudem dürfte die US-Steuerreform den Nettogewinn stark angekurbelt haben.Quelle: ReutersBiotechnologisch erzeugte, protein-basierte Nachahmer-Medikamente, so genannte Biosimilar, sorgen derzeit in der Pharmabranche für viel Gesprächsstoff. Auch deshalb war man bei Fresenius Kabi Ende 2017 so stolz, als man den ersten Zulassungsantrag für ein Biosimilar bei der Europäischen Arzneimittelagentur einreichen konnte. Das Mittel Humira (Adalimumab) soll bei der Behandlung von chronisch-entzündlichen Autoimmunerkrankungen helfen. Inwieweit Kabi dem Gesundheitskonzern Fresenius insgesamt im Schlussquartal 2017 und im gesamten Vorjahr gute Ergebnisse bescheren konnte, werden Anleger am Dienstag erfahren.Quelle: ReutersEine andere Fresenius-Tochtergesellschaft, Fresenius Medical Care (FMC), wird ihre Ergebnisse ebenfalls am Dienstag vorlegen. Da der Dialyse-Spezialist hauptsächlich in den USA tätig ist, konnte man davon ausgehen, dass die dortige Steuerreform die Geschäfte beeinflussen würde. Das Unternehmen hatte bereits am Ende des vergangenen Jahres mitgeteilt, dass sich aus der durch das neue Gesetz nötigen Neubewertung passiver latenter Steuern für das Jahr 2017 ein einmaliger Buchgewinn von rund 200 Mio. Euro ergeben würde. Dieser würde den Nettogewinn in 2017 entsprechend erhöhen. Wir dürfen gespannt sein, wie die genauen Effekte aussehen und vor allem, welche Prognosen das Management für die Zukunft wagt.Quelle: Reuters SAP konnte auch dank der Erfolge im Cloud-Geschäft seine Dividende für 2017 um 12 Prozent auf 1,40 Euro anheben und die Ausschüttungsquote gemessen am Nachsteuergewinn von 35 auf 40 Prozent nach oben schrauben. In dieser Woche werden wir erfahren, wie es Salesforce , einem der größten Konkurrenten von SAP im Geschäft mit der Mietsoftware aus dem Internet, zuletzt ergangen ist. Analysten gehen laut Reuters für das Ende Januar beendete Quartal im Schnitt von einem Umsatzanstieg um 22,6 Prozent auf 2,81 Mrd. US-Dollar aus. Beim bereinigten Gewinn je Aktie wird mit einem Zuwachs um 6 Cents auf 34 Cents gerechnet.Quelle: Reuters, Kurs in USDGenauso wie andere Finanztitel profitierte zuletzt auch die im MDAX® gelistete Aktie der Aareal Bank von der Aussicht auf höhere Zinsen. Dabei ist die Aareal Bank auf den Bereich Immobilienfinanzierung spezialisiert. Kein Wunder also, dass das Unternehmen in den vergangenen Jahren von der starken Entwicklung des deutschen Immobilienmarkts profitieren konnte. Überzeugend fiel zuletzt ein ums andere Mal auch die Performance bei der Tochtergesellschaft Aareon, einem führenden Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft in Europa, aus. Diese unterstützt die Branche bei der Digitalisierung. Wie die Aareal Bank im Schlussquartal 2017 abgeschnitten hat, werden Anleger am Mittwoch erfahren.Quelle: ReutersDer Chemie- und Pharmakonzern Bayer ist zuletzt unter anderem mit weiteren Verkäufen von Anteilen an der ehemaligen Kunststoff-Sparte Covestro aufgefallen. Gleichzeitig versuchen die Leverkusener natürlich die Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto über die Bühne zu bringen. Aufgrund der Bedeutung dieser Übernahme werden Anleger auch bei der Vorlage der neuesten Geschäftsergebnisse gespannt auf Aussagen des Managements warten, wie die Fusion denn vorankommt.Quelle: ReutersIm Laufe der kommenden Woche finden Sie dann an dieser Stelle Updates dazu, wie die Unternehmensergebnisse ausgefallen sind.