Deutsche Unternehmen übernehmen das Ruder in der Berichtssaison

Die Aktienmärkte konnten sich nach den jüngsten Börsenturbulenzen wieder beruhigen. Die Volatilität hat abgenommen, wichtige Indizes wie der Dow Jones® oder der deutsche Leitindex DAX® kletterten ein Stück nach oben. Auch weil die Unternehmensgewinne stimmen. Dabei ist die laufende Berichtssaison noch nicht beendet. Nun geraten deutsche und europäische Unternehmen stärker in den Fokus.





Covestro stellt positive Effekte für die Zukunft in Aussicht





Deutsche Börse wagt den Neustart





Home Depot nimmt sich einiges vor





Hochtief: Übernahmepläne kommen nicht gut an







Newmont Mining hofft auf höhere Goldpreise





Deutsche Telekom behält T-Mobile US im Auge





Henkel hat mehr Wachstum im Blick





Swiss Re: Hohe Kosten für Naturkatastrophen

Montag Dienstag Walmart Mittwoch Accor, Getlink, HP, Iberdrola, MTU, Orange, TechnipFMC, Telefonica Deutschland, Vallourec Donnerstag Hormel Foods, Intuit Freitag

In der kommenden Woche berichten unter anderem Covestro, Deutsche Börse, Home Depot (Dienstag); Hochtief (Mittwoch); Newmont Mining, Deutsche Telekom, Henkel (Donnerstag) und Swiss Re (Freitag).Die ehemalige Bayer Kunststoff-Sparte Covestro hat sich seit dem Börsengang im Herbst 2015 sehr gut geschlagen. Die inzwischen im MDAX® gelistete Covestro-Aktie hat ihren Wert in dieser Zeit mehr als verdreifacht. Auch deshalb konnte Bayer immer wieder mit Anteilsverkäufen gutes Geld verdienen. Mitte Januar 2018 veräußerte Bayer ein weiteres 1,8 Mrd. Euro schweres Aktienpaket. Damit sank der direkte Anteil der Leverkusener an Covestro von 24,6 auf 14,2 Prozent. Zudem steigen die Chancen für Covestro, seinerseits in den DAX® aufzurücken. Am kommenden Dienstag steht jedoch erst einmal die Bekanntgabe der Zahlen für das Schlussquartal und Gesamtjahr 2017 an. Covestro hatte bereits einen positiven Einmaleffekt aus der US-Steuerreform auf das Konzernergebnis von rund 85 Mio. Euro und weitere positive Effekte für zukünftige Geschäftsjahre in Aussicht gestellt.Quelle: ReutersNach der gescheiterten Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) und einem Wechsel an der Konzernspitze brauchte die Deutsche Börse etwas Zeit, um sich zu sammeln. Nun will der Börsenbetreiber jedoch wieder angreifen. Anleger zeigten sich zuletzt überzeugt, dass der neue Chef, Theodor Weimer, die richtigen Hebel ansetzen und neues Wachstum generieren wird. Zunächst einmal gilt es jedoch, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Am Dienstag legt die Deutsche Börse die 2017er-Jahreszahlen vor. Die gescheiterte Fusion mit der LSE und eine niedrige Volatilität an den Finanzmärkten könnten nachgewirkt haben. Darum dürfte man gerade bei der Deutschen Börse gar nicht unglücklich darüber sein, dass an den Märkten Anfang Februar ein Anstieg der Volatilität beobachtet werden konnte.Quelle: ReutersAuch im Fall der weltweit größten Baumarktkette Home Depot werden Anleger gespannt auf die neuesten Quartalsergebnisse schauen. Interessantes hatte das Unternehmen auch zum Ende des vergangenen Jahres zu berichten. Während die Ziele für das Geschäftsjahr 2017/18 (Ende Januar) bestätigt wurden, äußerte sich das Management auch zu den mittelfristigen Zielen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde ein Umsatzplus von 6,3 Prozent (6,5 Prozent auf vergleichbarer Basis) in Aussicht gestellt. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird bei 7,36 US-Dollar gesehen, 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Bis 2020 sollen die Umsatzerlöse auf 114,7 bis 119,8 Mrd. US-Dollar ansteigen. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate soll dabei zwischen 4,5 und 6,0 Prozent liegen. Die operative Marge soll 14,4 bis 15,0 Prozent betragen. Zudem wurde ein frisches, 15 Mrd. US-Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt.Quelle: Reuters, Kurs in USDHochtief hatte zuletzt gute Nachrichten parat. Ein von dem Essener Bauunternehmen geführtes Konsortium ist vom Flughafen Los Angeles zum bevorzugten Bieter für ein großes PPP-Bahnprojekt ausgewählt worden. Der Public-Private-Partnership-Auftrag umfasst Planung, Finanzierung, Bau und 25jährigen Betrieb einer automatisierten Hochbahn („People Mover“), die in 15 bis 20 Meter Höhe fahren wird. Die geplante Übernahme des spanischen Autobahnbetreibers Abertis schien Investoren dagegen weniger gefallen zu haben. Schließlich musste die im MDAX® gelistete Hochtief-Aktie ordentlich Federn lassen. Wir dürfen gespannt sein, wie die neuesten Geschäftsergebnisse am Markt ankommen werden.Quelle: ReutersGoldminenbetreiber wie Newmont Mining dürften sich über die seit Dezember 2017 laufende Goldpreiserholung gefreut haben. Schließlich profitieren sie von höheren Goldnotierungen. Welche Auswirkungen die Goldpreisentwicklung auf die Geschäfte des US-Bergbauunternehmens aus Greenwood Village, Colorado im Schlussquartal 2017 hatte, werden wir am Donnerstag erfahren. Analysten gehen laut Reuters im Schnitt von einem Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie von 25 Cents im Vorjahr auf 38 Cents aus. Auf der Umsatzseite wird wiederum mit einem Zuwachs um 6,7 Prozent auf 1,91 Mrd. US-Dollar gerechnet.Quelle: Reuters, Kurs in USDAuch wenn aus einer Fusion zwischen Sprint und T-Mobile US nichts geworden ist, bestimmt die US-Mobilfunktochter weiterhin die Nachrichtenlage rund um die Deutsche Telekom. Am Donnerstag werden die Bonner ihre Zahlen für das Schlussquartal und das Gesamtjahr 2017 vorlegen. T-Mobile US hat bereits eigene Zahlen vorgelegt. Im vierten Quartal kletterten die Umsätze um 5,1 Prozent auf 10,8 Mrd. US-Dollar. Im Gesamtjahr lagen sie sogar über der Marke von 40 Mrd. US-Dollar. Zu verdanken hatte T-Mobile US dieses Wachstum einmal mehr dem erfolgreichen Kundenfang. 2017 kamen netto 5,7 Millionen neue Kunden hinzu. 2018 sollen noch einmal 2 bis 3 Millionen Kunden hinzukommen. Die Deutsche Telekom selbst dürfte dies freuen.Quelle: ReutersDer Konsumgüterkonzern Henkel hatte zuletzt unter anderem mit negativen Wechselkurseinflüssen zu kämpfen. Trotzdem konnten sich die Wachstumszahlen sehen lassen. Übernahmen, wie der zuletzt für 485 Mio. US-Dollar abgeschlossene Kauf von Zotos International, dem nordamerikanischen Friseurgeschäft von Shiseido, sollen dabei helfen, das Wachstum anzukurbeln. In dieser Woche werden die 2017er-Gesamtjahresergebnisse veröffentlicht. Im Zuge des Berichts für die ersten neun Monate hatte der DAX®-Konzern seine Ziele bestätigt. Demnach wurde ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent in Aussicht gestellt. Die EBIT-Marge sollte auf mehr als 17,0 Prozent ansteigen. Der Gewinn je Aktie sollte um rund 9 Prozent zulegen. Wir dürfen gespannt sein, inwieweit die Ziele erreicht wurden.Quelle: ReutersDie finanziellen Belastungen aus den US-Hurrikans Harvey, Irma und Maria haben den Gewinn beim Marktführer Münchener Rück im vergangenen Jahr stark belastet. In der kommenden Woche wird der Schweizer Rückversicherer Swiss Re seine Geschäftsergebnisse für das abgelaufene Jahr vorlegen. Schon nach neun Monaten musste das Unternehmen aufgrund der Wirbelstürme und eines Erdbebens in Mexiko einen Verlust in Höhe von 468 Mio. US-Dollar ausweisen. Nun werden wir erfahren, wie das letzte Vierteljahr verlaufen ist.Quelle: Reuters, Kurs in CHFIm Laufe der kommenden Woche finden Sie dann an dieser Stelle Updates dazu, wie die Unternehmensergebnisse ausgefallen sind.