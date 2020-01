Der DAX im Aufwärtstrend - wie geht es weiter?

Der Dax hat es mittlerweile bis ganz knapp an sein altes Rekordhoch heran geschafft. Macht es Sinn, jetzt noch einzusteigen? Was passiert, wenn der Höhenflug plötzlich endet? Wie Anleger mithilfe von Best Express Zertifikaten einen Puffer einbauen können und trotzdem an einem weiteren Höhenflug der Börse beteiligt sind, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Benjamin Weisbarth.