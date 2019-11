Sorgen im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgten gestern im Dax für ein kleines und kurzes Erdbeben. Schnell aber konnte sich der Index wieder erholen. Auch wenn es im Deutschen Aktienindex gestern nicht zu großen Kursgewinnen gekommen ist, der Blick auf den Stundenchart zeigt mehr als eindeutig, wer in Summe das Sagen hat. Zwar korrigiert der Index seit Anfang der Woche, sobald es jedoch zu stärkeren Rücksetzern kommt, stehen die Käufer Gewehr bei Fuß und halten bisher überzeugend dagegen. So auch gestern. Wäre da nicht die relativ heftige Schlussauktion mit einem Verlust von 30 Punkten gewesen, wäre der Dax auf Vortagesniveau aus dem Handel gegangen. So verlor er 0,34 % gegenüber Mittwoch. Sehen wir zum Wochenschluss 13.000 Punkte? Die Bullen halten bisher zwar gut dagegen, noch aber steckt der Index in einer Korrektur. Sollte es im heutigen Tagesverlauf zu nachhaltigen Kursen unterhalb von 12.785 Punkten kommen, könnte sich die Korrektur weiter in Richtung 12.690 Punkte beschleunigen. Eine Stabilisierung bei bzw. oberhalb von 12.785 Punkten könnte Kaufinteresse mit Zielen bei 12.950 Punkten und darüber hinaus bei 13.000 Punkten wecken. Treibstoff auf beiden Seiten könnten auch heute wieder News sein. So stehen beispielsweise am Nachmittag die US-Arbeitsmarktdaten und der ISM-Einkaufsmanagerindex an.

Der Dow Jones bewegt sich seit einigen Tagen auf hohem Niveau seitwärts Der Dow Jones befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Januar 2018 markierte der Index ein Hoch bei 26.616 Punkten. Dieses Hoch überwand der Index zwar inzwischen mehrfach, aber zu einem neuen Rallyschub kam es danach bisher nicht. Der Dow Jones fiel immer wieder schnell zurück. Besonders heftig war der Rückfall im vierten Quartal 2018. Dabei fiel der Index auf ein Tief bei 21.712 Punkten. Dieses Tief markierte der Dow Jones an Weihnachten 2018. Seitdem bestimmen im Wesentlichen die Bullen wieder das Kursgeschehen, auch wenn es den einen oder anderen Rücksetzer gab. Am 16. Juli erreichte der Index sein aktuelles Allzeithoch bei 27.398 Punkten. Seitdem konsolidiert er in einem symmetrischen Dreieck. In den letzten Tagen lief er knapp unterhalb der oberen Begrenzung dieses Dreiecks bei aktuell ca. 27.231 Punkten seitwärts. Steht ein Ausbruch an? Die Chancen, dass der Dow Jones aus dem Dreieck nach oben ausbricht stehen gar nicht schlecht. Der Nasdaq 100 hat sich zuletzt ähnlich verhalten und ist schon ausgebrochen. Daher hinkt der Dow Jones etwas hinterher. Gelingt dem Index ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über 27.231 Punkte, dann bestünden gute Chancen auf einen baldigen Anstieg auf ein neues Allzeithoch. Mittelfristig könnte der Dow Jones in diesem Fall sogar in Richtung 29.500 Punkte ansteigen. Ein Rückfall unter das Tief der letzten Tage bei 26.714 Punkten würde allerdings die Chancen auf einen Ausbruch nach oben deutlich schmälern. In diesem Fall könnte es sogar zu einer neuen Abwärtsbewegung in Richtung der Unterkante des Dreiecks bei aktuell ca. 25.985 Punkten kommen.

Die Facebook Aktie prallte zuletzt an einem wichtigen Widerstand leicht nach unten ab. Nach den aktuellen Zahlen überspringt sie allerdings diese Hürde. Jahrelang war die Facebook-Aktie ein der großen Stars an der Nasdaq. Der Börsenstart im Jahr 2012 war zwar missglückt. Die Aktie fiel zunächst einige Wochen auf ein Allzeittief bei 17,55 USD, drehte aber danach massiv nach oben. Am 25. Juli 2018 markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 218,62 USD. Dort setzte eine starke Abwärtsbewegung ein. Die Aktie fiel innerhalb weniger Monate auf ein Tief bei 123,02 USD. An Weihnachten 2018 drehte sie aber wieder nach oben. Am 25. Juli notierte der Wert bereits wieder bei 208,66 USD. Dieses Niveau konnte er aber nicht halten. Es kam zu einem Rücksetzer auf die Unterstützung bei 174,30 USD. Seit einigen Wochen läuft er zwischen dieser Unterstützung und einem Widerstand bei 191,38 USD seitwärts. Startet jetzt eine Rally? Diese Seitwärtsbewegung ist ein Versuch, einen kurzfristigen Boden auszubilden. Allerdings scheiterte die Facebook-Aktie in dieser Woche an der oberen Begrenzung der Seitwärtsbewegung. Gelingt der Ausbruch über 191,38 USD auf Tagesschlusskursbasis, dann könnte es zu einer Rally kommen. Diese Rally könnte zu einem Anstieg bis 208,66 USD oder sogar an das Allzeithoch bei 218,62 USD führen. Sollte die Aktie aber unter 174,30 USD abfallen, wäre der bodenbildungsversuch abgebrochen. Anschließend könnte er zu einer weiteren Abwärtsbewegung kommen. In diesem Fall müsste mit einem Rückfall auf 158,87 oder sogar 123,02 USD gerechnet werden.

