Weihnachten rückt immer näher und vielleicht können sich die Anleger im Dax diese Woche endlich selbst beschenken und 13.300 Punkte nachhaltig knacken. Eine relativ erfolgreiche Handelswoche liegt hinter dem Deutschen Aktienindex. Dieser wurde größtenteils gekauft, fiel zum Wochenstart aber noch einmal auf ein neues Korrekturtief bei 12.886 Punkte zurück. Von dort an präsentierten sich die Bullen jedoch beeindruckend stark und am Freitag sah es danach aus, den Widerstandsbereich ab 13.300 Punkte endlich nachhaltig knacken zu können. Dies ist jedoch nicht gelungen. Die Woche beendete der Dax bei 13.282 Punkten. Nicht perfekt, aber bullisch! Das ständige Scheitern der Käufer am bisherigen Jahreshoch bzw. Widerstand ab 13.300 Punkte ist nicht perfekt, aber auch noch kein großes Drama. Die Basis im Index ist weiterhin bullisch und in diesem Umfeld sind Gewinne auf ein neues Allzeithoch möglich. Dabei könnte der Dax in der laufenden Woche noch einmal etwas Schwung holen wollen und noch ein Stück weiter in die alte Konsolidierung unterhalb von 13.400 Punkte zurückfallen. Je tiefer der Index in die alte Konsolidierung eintaucht, desto vorsichtiger muss man jedoch werden. Spätestens bei einem neuen Tief unterhalb von 12.886 Punkten kann nicht mehr von einer aktuell laufenden Kaufwelle mit Ziel am Allzeithoch ausgegangen werden. Stattdessen muss über eine Korrektur auch in Richtung 12.600/400 Punkte nachgedacht werden.

Über die letzten Monate hat sich das Chartbild im EUR/USD spürbar verbessert. Startet das Währungspaar jetzt richtig durch? Währungen sagt man allgemein eine relativ hohe Trendstärke nach und ansatzweise bekamen dies Anleger im EUR/USD in den letzten Jahren zu spüren. Zum Teil wechselten sich mehrjährige Aufwärtstrends und Abwärtstrends ab, wobei zuletzt die Bären das Sagen hatten. Anfang 2018 kam es zu einer großen Topbildung unterhalb von 1,2540 USD. Im Anschluss sollte der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf ein aktuelles Tief bei 1,0878 USD zurückfallen. Auf diesem Preisniveau fanden sich aber bereits im September Kaufwillige. Es hat jedoch relativ lange gedauert, bis es zu ersten größeren Achtungszeichen auf der Longseite gekommen ist. Erstmals schafften es die Kurse erst Ende Oktober kurzzeitig über den federführenden Abwärtstrend. Hier hatten die Käufer aber noch nicht die Kraft für einen neuen Trend. Man brauchte einen zweiten Anlauf, in dem es in der abgelaufenen Woche zu einem neuen Hoch kam. Erstmals seit Sommer wurde das Währungspaar damit auf wieder oberhalb des EMA 200 gehandelt, wenn auch nur kurz. Das ist nicht der erste Bodenbildungsversuch im EUR/USD! Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und so dürften auch aktuell wieder eine ganze Reihe von Marktteilnehmern auf ein Comeback des Euro gegenüber dem US-Dollar hoffen. Momentan sieht es durchaus vielversprechend aus und sollte sich das Währungspaar über 1,1200 USD absetzen können, scheint die Bodenbildung tatsächlich gelungen. Im Anschluss könnten die Kurse weiter auf ca. 1,1425-1,1575 USD durchstarten. Es ist jedoch nicht das erste Mal in den letzten beiden Jahren, dass es im Währungspaar nach einer Bodenbildung aussieht. Bisher wurden Anleger jedoch immer wieder enttäuscht und sollte auch der aktuelle Rallyversuch scheitern, muss in den nächsten Wochen mit einem Test des Jahrestiefs gerechnet werden.

Auch wenn es im November und Anfang Dezember teilweise volatil im Dow Jones zuging, den Bullenmarkt hat dies noch nicht gefährdet. Anfang November brach der Kurs des Dow-Jones-Index über den zentralen Widerstandsbereich bei knapp 27.400 Punkte aus. Das damit verbundene mittelfristige Kaufsignal konnte in den vergangenen Wochen gut umgesetzt werden. Erst am Freitag markierte der Index ein neues Jahreshoch und bestätige damit den Aufwärtstrend erneut. Dabei darf natürlich nicht unerwähnt bleiben, dass es sich sogar um ein neues Allzeithoch handelte. Auf fundamentaler Ebene kann man momentan vom US-Aktienmarkt respektive dem Dow Jones halten was man will, am Ende wird zumindest momentan gekauft. Es fließt Kapital in den Markt und dieses treibt die Kurse nach oben. Da wird sicherlich auch die gute Stimmung vor den Feiertagen eine Rolle spielen. Im Dow Jones war es für die Bullen aber nicht immer einfach. Man dürfte sich noch gut an den relativ scharfen Kurseinbruch Anfang Dezember erinnern, als der Index das alte Ausbruchsniveau bei 27.400 Punkte von oben testete. Zum Glück für die Bullen, verlief dieser Test erfolgreich. Alles im grünen Bereich! Eine Garantie für weiter anziehende Notierungen im Dow-Jones-Index gibt es nicht. Garantiert ist höchstens die Tatsache, dass es nicht ewig im Bullenmarkt weitergehen wird. Die Frage ist nur, auf welchem Preisniveau und wann es auch einmal wieder stärker in die andere Richtung gehen wird. Momentan ist eine solche Entwicklung zumindest noch nicht zu erkennen. Der Index ist oberhalb 27.800 Punkten im bullischen Bereich unterwegs und könnte in der nächsten Woche neue Hochs erreichen. Aufgrund des Allzeithochs wäre nach dem Motto "the trend is your friend" zu verfahren. Unterhalb von 27.800 Punkten schaltet die Ampel auf Gelb. Investoren müssen dann auf die Unterstützungen bis hin zu 27.325 Punkte hoffen.

Alle Rechte an dieser Werbemitteilung und ihrem Inhalt liegen bei Citigroup Global Markets Europe AG (Citi). Eine Vervielfältigung oder Weitergabe ist nur aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung zulässig. Obwohl die auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen sorgfältig zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die wir als zuverlässig erachten, können wir keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Weder Citi noch andere Tochtergesellschaften der Citigroup Inc. haften für etwaige direkte oder Folgeschäden, die aus der Verwendung dieser Werbemitteilung oder der darin enthaltenen Informationen resultieren. Die Citigroup Inc. und ihre Tochtergesellschaften übernehmen auch keinerlei Verantwortung oder Haftung in Bezug auf Inserate, Angebote oder sonstige Informationen auf dieser Internetseite, welche von Dritten stammen, und geben durch die Veröffentlichung im Blog auch keine Empfehlung oder sonstige Stellungnahme zu solchen Informationen von Dritten ab. Die Veröffentlichung dieser Werbemitteilung, das Anbieten, Verkaufen und der Vertrieb der Produkte sowie Werbung für die Produkte ist in den Vereinigten Staaten von Amerika und allen übrigen Staaten, in denen entsprechende Beschränkungen gelten, untersagt.

Diese Werbemitteilung dient lediglich der Information und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. In dieser Werbemitteilung zur Verfügung gestellte Informationen zu vergangenen Wertentwicklungen von Produkten sind keine Indikation für die zukünftige Wertentwicklung.

Sofern Produkte beziehungsweise deren Basiswerte in einer fremden Währung notiert werden, kann die Rendite dieser Produkte infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Bei Aussagen zur Besteuerung von Produkten in dieser Werbemitteilung ist zu beachten, dass die steuerliche Beurteilung von Produkten stets von der persönlichen Situation eines jeden Investors abhängig ist.

Die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen der Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Bitte beachten Sie, dass diese Werbemitteilung keine Aussagen zu spezifischen Markt- oder sonstigen Risiken der dargestellten oder erwähnten Produkte enthält. Die Entscheidung, ein Produkt zu erwerben, liegt allein bei Ihnen und sollte nur aufgrund des vollständigen Wertpapierprospekts erfolgen (siehe unten). Bevor Sie ein Produkt erwerben, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die Bedingungen des Produkts, relevante Risikofaktoren, Art und Ausmaß des Verlustrisikos und die Art der einzugehenden Rechtsbeziehung verstehen und unabhängig entscheiden, ob Sie in der Lage sind, diese Risiken zu tragen. Sie sollten zudem genau prüfen, ob das Produkt angesichts Ihrer Erfahrung, Ziele, finanziellen Möglichkeiten und anderer relevanter Faktoren für Sie eine geeignete Anlage darstellt und ob Sie die damit verbundenen Risiken auch während der Laufzeit des Produkts überwachen können. Bei den Produkten handelt es sich überwiegend um Investitionen mit hohem Risiko. Eine Anlage in diese Produkte beinhaltet häufig insbesondere das Risiko, den anfänglich bezahlten Kapitaleinsatz gänzlich zu verlieren. Die spezifischen Risiken der Produkte werden im jeweiligen Wertpapierprospekt dargestellt. Sollten Sie Unterstützung bei der Beurteilung der Bedingungen oder Risiken der dargestellten Produkte benötigen, sollten Sie vor dem Erwerb der jeweiligen Produkte einen kompetenten Berater, zum Beispiel einen Anlageberater, zurate ziehen.

Schließlich sollten Sie beachten, dass für die hier aufgeführten Produkte in aller Regel ausschließlich der Emittent oder ihm nahestehende Unternehmen An- und Verkaufspreise stellen. Die Preisstellung erfolgt nicht in jedem Fall fortlaufend; insbesondere bei Marktschwankungen kann es zu zeitweisen, auch länger andauernden Aussetzungen kommen. In dieser Zeit können Kauf- und Verkaufsaufträge in den hier aufgeführten Produkten möglicherweise nicht ausgeführt und dadurch ein möglicher finanzieller Verlust nicht rechtzeitig begrenzt werden.

Ein Wertpapierprospekt mit allen Informationen zu jedem in dieser Werbemitteilung erwähnten Produkt, mit den allein verbindlichen Bedingungen des jeweiligen Produkts und einer ausführlichen Beschreibung der mit dem jeweiligen Produkt verbundenen Risiken, ist oder wird bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegt. Der Erwerb des jeweiligen Produkts sollte ausschließlich auf Basis der in dem vorgenannten Wertpapierprospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Der Wertpapierprospekt, d.h. der Basisprospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die maßgeblichen endgültigen Bedingungen, steht bei der Citigroup Global Markets Europe AG, CitiFirst, Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe zur Verfügung. Hier erhalten Sie auch genauere Informationen über das Angebot der Wertpapiere.

Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte zu den besprochenen Aktien beziehungsweise Produkten, die auf diesen Aktien basieren:

Die Citigroup Global Markets Europe AG und mit ihr verbundene Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien der analysierten Gesellschaften beziehungsweise in Produkten, die auf diesen Aktien basieren, entweder als Market Maker oder für eigene Rechnung. Möglicherweise stehen diese Gesellschaften mit dem Emittenten des Produkts oder der zugrunde liegenden Papiere in Geschäftsbeziehung verschiedenster Art und erhalten in diesem Zusammenhang möglicherweise vertrauliche, das Produkt selbst oder die zugrunde liegenden Wertpapiere betreffende Informationen. Wir weisen auch darauf hin, dass wir eigene Positionen im Zusammenhang mit dem Produkt oder den zugrunde liegenden Wertpapieren eingehen können, wie zum Beispiel Hedge-Geschäfte, die sich nachteilig auf den Marktpreis, Kurs, Index oder andere Faktoren des Produkts und somit auch auf den Wert des Produkts auswirken können.

Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.

