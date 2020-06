</p>



<p></p>



<p>Nach der scharfen Korrektur in der letzten Woche und den jüngsten Erholungsgewinnen, läuft im Deutschen Aktienindex jetzt eine wichtige Phase. Setzen sich die Bullen durch?<br />

<br />

<img height="390" imgsize="504,390" option="504,390" src="/bilder/charts1/20200619_DAX_Index_Chartanalyse.png" width="504">/bilder/charts1/20200619_DAX_Index_Chartanalyse.png</img><br />

<br />

Seit Montag dominierten die Käufer im Dax das Kursgeschehen, zumindest bis gestern. Nach dem Fehlausbruch über den Widerstand bei 12.425 Punkten setzten deutliche Gewinnmitnahmen ein. Per Saldo führte dies zu einem Verlust von 0,81 %. Dieser fiel relativ klein aus, da es kurz vor Handelsschluss ab ca. 12.200 Punkten noch einmal zu Käufen gekommen ist. Bei diesen könnte es sich jedoch nur um einen Pullback an das jüngste Ausbruchsniveau um 12.300 Punkte handeln, wo der Dax auch den Handelstag beendete.<br />

<br />

<b>Ziele auf der Unterseite gäbe es genug!</b><br />

<br />

Gestern wurden im Dax kurzfristig bärische Signale ausgelöst. Kommt es heute nicht zu einer vollständigen Bewegungsumkehr, könnte es im Tagesverlauf zu weiteren Abgaben auf 12.150/100 Punkte kommen. Anschließend wäre sogar ein Schließen des Aufwärtsgaps vom Dienstag möglich, was kurzfristige Risiken auf 11.960/900 Punkte nach sich ziehen würde.<br />

<br />

Wenn die Käufer jedoch den Unterstützungsbereich beginnend ab ca. 12.200/150 Punkten halten, wäre ein Anlauf auf 12.425/500 Punkte möglich. Oberhalb dessen würde sich weiterer Bewegungsspielraum bis auf 12.700/800 Punkte ergeben.<br />

</p>

<btable>

<thead>

<tr>

<th>

<p>Unterstützungen</p>

</th>

<th>

<p>Widerstände</p>

</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>

<p>12200/160</p>

</td>

<td>12425</td>

</tr>

<tr>

<td>12000</td>

<td>12500</td>

</tr>

<tr>

<td>11900</td>

<td>12650</td>

</tr>

</tbody>

</btable>

<p>Das Markt vor neun-PDF können Sie <url href="https://de.citifirst.com/DE/downloads/Newsletter/Markt_vor_Neun/Markt_vor_Neun_20200619.pdf" option="https://de.citifirst.com/DE/downloads/Newsletter/Markt_vor_Neun/Markt_vor_Neun_20200619.pdf">hier</url> downloaden.</p>

<btable>

<thead>

<tr>

<th>

<p>Typ</p>

</th>

<th>

<p>WKN</p>

</th>

<th>

<p>Basis / KO</p>

</th>

<th>Laufzeit</th>

<th>Geld / Brief</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>OET Bull</td>

<td><url href="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/DAX/KB3HA8?utm_source=blog" option="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/DAX/KB3HA8?utm_source=blog">KB3HA8</url></td>

<td>11286.4801</td>

<td>Open End</td>

<td>10.09/10.10</td>

</tr>

<tr>

<td>OET Bear</td>

<td><url href="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/DAX/KB3085?utm_source=blog" option="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/DAX/KB3085?utm_source=blog">KB3085</url></td>

<td>12865.5422</td>

<td>Open End</td>

<td>6.16/6.17</td>

</tr>

</tbody>

</btable>

<p><b>Hinweis:</b> Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht als Befürwortung des angebotenen Wertpapiers zu verstehen. Interessierte Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung den Prospekt lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in das Wertpapier zu investieren, zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben das schwer zu verstehen sein kann. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

</p>



<p></p>



<p>Die Kursentwicklung in der freenet-Aktie in den letzten Tagen sollte Anlegern mehr als nur zu denken geben!<br />

<br />

<img height="390" imgsize="504,390" option="504,390" src="/bilder/charts1/20200619_freenet_Aktie_Chartanalyse.png" width="504">/bilder/charts1/20200619_freenet_Aktie_Chartanalyse.png</img><br />

<br />

Den Problemen im Rahmen der Corona-Krise konnte sich auch die freenet-Aktie nicht entziehen. Ausgehend von Preisen um 21,50 EUR fiel der Aktienkurs im Februar und März bis auf ein Tief bei 13,67 EUR zurück. Auch hier ging die Aktie anschließend noch im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt. Es kam zu einer Stabilisierung und Erholung bis in den Preisbereich von 17,50 EUR.<br />

<br />

Ab Ende April koppelte sich die freenet-Aktie jedoch vom Gesamtmarkt ab. Man konnte nicht mehr mit den Erholungen in den Indizes mithalten, zunächst aber verhinderten die Bullen Schlimmeres. Der Preisbereich um 15,55 EUR fungierte lange Zeit als Unterstützung und gab den Investoren Hoffnung. Diese Hoffnung ist in den vergangenen Tagen jedoch geplatzt. Die Aktie fiel dynamisch unter 15,55 EUR zurück und auch die in der laufenden Woche gestartete Erholung scheiterte an dem nun zum Widerstand gewordenen Preisbereich.<br />

<br />

<b>Sind neue Jahrestiefs in der freenet-Aktie überhaupt noch zu verhindern?</b><br />

<br />

Das Risiko in der freenet-Aktie hat im Juni deutlich zugenommen. Man kann durchaus einen bereits laufenden Abwärtstrend unterstellen und setzt sich dieser weiter fort, dürften neben 14,50 EUR auch 13,67 EUR und damit das Jahrestief im Fokus der Bären stehen. Selbst Kurse darunter wären möglich, wobei man anschließend schon bis ins Jahr 2012 zurückgehen muss, um noch mögliche Unterstützungen zu finden. Markant ist dabei sogar erst der Preisbereich knapp oberhalb von10 EUR.<br />

<br />

Wollen die Bullen dieses Debakel verhindern, sollte der alte Unterstützungsbereich um 15,50 EUR möglichst zügig zurückerobert werden. Wenn dies gelingt, könnte noch einmal ein Angriff auf die nächsten Widerstände bei 16,50 EUR und sogar 17,50 EUR folgen. Alles unterhalb von ca. 15,55 EUR ist momentan jedoch kritisch zu sehen.<br />

</p>

<btable>

<thead>

<tr>

<th>

<p> </p>

</th>

<th>

<p>Long</p>

</th>

<th>

<p>Short</p>

</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>

<p>Basiswert</p>

</td>

<td>Freenet</td>

<td>Freenet</td>

</tr>

<tr>

<td>Typ</td>

<td>OE Turbo Bull</td>

<td>OE Turbo Bear</td>

</tr>

<tr>

<td>WKN</td>

<td><url href="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/Freenet/KB0VKJ?utm_source=blog" option="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/Freenet/KB0VKJ?utm_source=blog">KB0VKJ</url></td>

<td><url href="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/Freenet/KB37U3?utm_source=blog" option="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/Freenet/KB37U3?utm_source=blog">KB37U3</url></td>

</tr>

<tr>

<td>Basispreis in EUR</td>

<td>13.5900</td>

<td>16.2295</td>

</tr>

<tr>

<td>Bezugsverhältnis</td>

<td>0.1</td>

<td>0.1</td>

</tr>

<tr>

<td>Laufzeit</td>

<td>Open End</td>

<td>Open End</td>

</tr>

<tr>

<td>Hebel</td>

<td>10.92</td>

<td>8.92</td>

</tr>

<tr>

<td>Geld / Brief</td>

<td>0.13/0.15</td>

<td>0.17/0.19</td>

</tr>

</tbody>

</btable>

<p><b>Hinweis:</b> Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht als Befürwortung des angebotenen Wertpapiers zu verstehen. Interessierte Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung den Prospekt lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in das Wertpapier zu investieren, zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben das schwer zu verstehen sein kann. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

</p>



<p></p>



<p>Die Kursgewinne in dieser Woche waren für das Chartbild in der Dürr-Aktie extrem wichtig. Noch sind die Käufer aber nicht über den Berg.<br />

<br />

<img height="390" imgsize="504,390" option="504,390" src="/bilder/charts1/20200619_Duerr_Aktie_Chartanalyse.png" width="504">/bilder/charts1/20200619_Duerr_Aktie_Chartanalyse.png</img><br />

<br />

Auch die Dürr-Aktie zeigt einerseits eine relativ große Korrelation gegenüber dem Gesamtmarkt, zumindest seit Beginn der Corona-Krise. Auf der anderen Seite aber hat diese auch ihre Eigenheiten. Dazu gehört beispielsweise, dass die Erholung nach dem Crash nur schleppend voran kam. Es hat lange gedauert, bis der Widerstandsbereich bei 21,30 bis gut 22 EUR überwunden werden konnte.<br />

<br />

Im Hoch stiegen die Kurse anschließend bis auf 26,24 EUR, wo es zusammen mit dem Gesamtmarkt auch in Dürr in der letzten Woche zu einer spürbaren Korrektur kam. Im Gegensatz zum Vergleichsindex MDax aber scheiterten die Käufer damit genau am EMA 200, während der Index diesen schon lange überwunden hat. Im diesem Vergleich schneidet die Dürr-Aktie also ebenfalls schlechter als der Gesamtmarkt ab und das gibt definitiv zu denken.<br />

<br />

<b>Vorsicht, wenn 21,30 EUR fallen!</b><br />

<br />

Trader und Anleger in der Dürr-Aktie dürften das Kursgeschehen momentan mit Argusaugen verfolgen. Um den laufenden Aufwärtstrend/Erholung nicht zu gefährden, darf es eigentlich nicht zu nachhaltigen Kursen unterhalb von ca. 21,30 EUR kommen. Ein solcher Ausbruch nach unten könnte eine Stopplosswelle auslösen und die wiederum könnte weiteres Verkaufsinteresse wecken. Die Konsequenz wäre beispielsweise ein möglicher Test der Unterstützungszone bei 19 EUR. Darunter könnte es sogar weiter abwärts zum Support aus dem Jahrestief bei 16,80-15,72 EUR gehen.<br />

<br />

Entsprechend wichtig waren also die Kursgewinne in dieser Woche, mit denen die Aktie am Unterstützungsbereich bei 21,30 EUR nach oben abprallte. Kann der Support weiter erfolgreich verteidigt werden, locken knapp 26 EUR. Oberhalb des dortigen Widerstands könnte es in den nächsten Wochen sogar weiter in Richtung 30 bis 31 EUR gehen.<br />

</p>

<btable>

<thead>

<tr>

<th>

<p> </p>

</th>

<th>

<p>Long</p>

</th>

<th>

<p>Short</p>

</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>

<p>Basiswert</p>

</td>

<td>Dürr</td>

<td>Dürr</td>

</tr>

<tr>

<td>Typ</td>

<td>OE Turbo Bull</td>

<td>OE Turbo Bear</td>

</tr>

<tr>

<td>WKN</td>

<td><url href="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/Duerr/KB3MSU?utm_source=blog" option="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/Duerr/KB3MSU?utm_source=blog">KB3MSU</url></td>

<td><url href="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/Duerr/KB0DN6?utm_source=blog" option="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/Duerr/KB0DN6?utm_source=blog">KB0DN6</url></td>

</tr>

<tr>

<td>Basispreis in EUR</td>

<td>19.3639</td>

<td>26.6783</td>

</tr>

<tr>

<td>Bezugsverhältnis</td>

<td>0.1</td>

<td>0.1</td>

</tr>

<tr>

<td>Laufzeit</td>

<td>Open End</td>

<td>Open End</td>

</tr>

<tr>

<td>Hebel</td>

<td>6.36</td>

<td>5.86</td>

</tr>

<tr>

<td>Geld / Brief</td>

<td>0.36/0.40</td>

<td>0.38/0.42</td>

</tr>

</tbody>

</btable>

<p><b>Hinweis:</b> Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht als Befürwortung des angebotenen Wertpapiers zu verstehen. Interessierte Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung den Prospekt lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in das Wertpapier zu investieren, zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben das schwer zu verstehen sein kann. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.