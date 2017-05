Automobil-Aktien: Gut in der Spur

Trotz eines herausfordernden Umfelds überzeugte die globale Automobilbranche im vergangenen Jahr mit neuen Bestmarken bei Absatz, Umsatz und Gewinn. Welche Hersteller konnten positiv überraschen? Welche Chancen bieten sich Anlegern. Zu welchen Titeln raten Analysten?





Überraschung bei Volkswagen





BMW ist der Margenkönig







Franzosen schalten einen Gang hoch





Günstige Bewertung





E-Auto sorgt für Spannung





Kaufempfehlungen der Analysten

Es sind schon seltsame Zeiten für die Automobilbranche. Auf der einen Seite sehen sich nahezu alle etablierten Hersteller mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert – angefangen von der Abgasproblematik über einen zunehmenden Investitionsdruck in die E-Mobilität bis hin zu der immer größer werdenden Konkurrenz aus China. Das alles, so könnte man meinen, hätte in den Bilanzen zumindest den ein oder anderen Kratzer hinterlassen. Auf der anderen Seite – und das ist angesichts des nicht ganz einfachen Umfelds das Erstaunliche – geht es der Branche so gut wie nie zuvor. Nie wurde mehr abgesetzt, umgesetzt und verdient als im vergangenen Jahr. Das geht aus einer aktuellen Studie der Wirtschaftsberatungsgesellschaft Ernst & Young (EY) hervor. Dazu werteten die Experten die Absatz-, Umsatz- und Gewinnzahlen der führenden Autohersteller aus und rechneten sie zu konstanten Wechselkursen um. Demnach belief sich der Umsatz der weltweit 16 größten Autobauer im Jahr 2016 auf insgesamt 1,59 Billionen Euro. Das ist zwar nur etwas mehr als im Vorjahr. Nimmt man aber das Krisenjahr 2009 als Basis – so haben sich die Einnahmen seither um beachtliche 65 Prozent erhöht. (Quelle: EY, „Die größten Automobilhersteller weltweit“, April 2017)Die Rangliste der Umsatzspitzenreiter führt Toyota mit 225,9 Milliarden Euro an, gefolgt von der Volkswagen -Gruppe, die ihre Einnahmen trotz des Abgasskandals um zwei Prozent auf 217,3 Milliarden Euro steigern konnte. Auf den weiteren Plätzen rangieren General Motors und Daimler mit Erlösen von jeweils mehr als 150 Milliarden Euro. Apropos Volkswagen. Offensichtlich hat der Ruf des Wolfsburger Konzerns unter den Abgas-Tricksereien weniger stark gelitten als gemeinhin gedacht. Denn anders lässt sich nicht erklären, dass das Unternehmen laut Ernst & Young der Autohersteller ist, der im vergangenen Jahr weltweit die meisten Fahrzeuge verkauft hat: 10,21 Millionen Stück. Der Vorjahresspitzenreiter Toyota liegt mit 10,18 Millionen ausgelieferten Pkws, Vans und leichten Nutzfahrzeugen nur noch auf Rang zwei. Der Wechsel im Absatzranking entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Oder um es mit den Worten von VW-Chef Matthias Müller auszudrücken: Über Jahre hin habe Volkswagen vor allem ein Ziel verfolgt, schrieb Müller im April an die Aktionäre. Nämlich der größte Automobilkonzern der Welt zu werden. Ausgerechnet jetzt, so der Firmenlenker weiter, da man noch immer dabei sei, die Folgen der Abgaskrise zu bewältigen und man ohnehin schon längst andere Prioritäten gesteckt habe, sei der Sprung an die Spitze gelungen.Dass bei Volkswagen noch längst nicht alles rund läuft, verdeutlicht eine andere Kennziffer. Wie aus der EY-Studie ebenfalls hervorgeht, verdiente der Konzern im vergangenen Jahr mit einem operativen Gewinn (Ebit) in Höhe von 7,1 Milliarden Euro zwar ganz ordentlich, aber im Vergleich zum Umsatz fällt das Ergebnis eher dürftig aus. So rangieren die Wolfsburger was die Profitabilität betrifft mit einer operativen-Gewinnmarge von 3,3 Prozent nur an drittletzter Stelle in der EY-Liste. Ganz vorne sind hier die beiden deutschen Premiumhersteller BMW und Daimler mit einer Ebit-Marge von 10,0 Prozent beziehungsweise 8,4 Prozent zu finden. Dass auch ein Massenhersteller rentabel arbeiten kann, beweist Toyota. Trotz einiger hoher Belastungen aus Rückrufaktionen überzeugten die Japaner mit einer operativen Marge von 7,8 Prozent.Für einige positive Überraschungen sorgten im vergangenen Jahr Autokonzerne, die zumindest bei deutschen Anlegern nicht so sehr im Blickfeld stehen. So konnten die französischen Hersteller PSA und Renault sowohl den operativen Gewinn als auch die Ebit-Marge überdurchschnittlich stark steigern. Dagegen mussten die beiden japanischen Konzerne Mazda und Mitsubishi schwere Gewinneinbußen in Kauf nehmen. Bei den US-Herstellern ist das Bild zweigeteilt. Während General Motors überzeugende Geschäftszahlen ablieferte, brach bei Ford der operative Gewinn zweistellig ein.Was ist von der Autobranche aus Anlegersicht in diesem Jahr noch zu erwarten? Nimmt man die letzten zwölf Monate, fällt die Performance zwar ganz ordentlich aus, allerdings auch nicht überdurchschnittlich gut. Mit einem Year-to-date-Plus von knapp 17 Prozent entwickelte sich das Branchenbarometer STOXX® Global 1800 Automobile & Parts Index (Kursindex in EUR) in etwa so stark wie der Gesamtmarkt in Gestalt des STOXX® Global 1800 Index (Kursindex in EUR). Für den Sektor spricht die vergleichsweise niedrige Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,2 (auf Basis der für dieses Jahr erwarteten Profite). Zum Vergleich: Der Gesamtmarkt ist mit einem KGV von 17,2 deutlich höher bewertet. Ein weiteres Argument ist die relativ hohe Dividendenrendite, die im Branchenschnitt bei 3,2 Prozent liegt (Quelle: Stoxx, Index-Factsheet, Stoxx® Globale 1800 Automobile & Parts Index). Ebenfalls zuversichtlich stimmt der insgesamt überzeugende Jahresauftakt. Sowohl BMW als auch Daimler und Volkswagen haben im ersten Quartal mit ihren Gewinnen die Erwartungen der Analysten zum Teil deutlich übertroffen.Ein Punkt, der die Autoindustrie in den kommenden Jahren in Bewegung halten dürfte, ist das Elektroauto. Mittlerweile ist das Thema auch bei den deutschen Herstellern angekommen. Volkswagen, zum Beispiel, will in den kommenden Jahren mehr als 30 rein batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) auf den Markt bringen und bis 2025 ein Absatzvolumen von zwei bis drei Millionen BEVs erreichen, was einem Anteil von rund 20 bis 25 Prozent am erwarteten Konzernabsatz entspräche. Eine besondere Rolle bei der Elektrooffensive kommt China zu. Das Reich der Mitte ist nicht nur der größte Markt für Elektrofahrzeuge, auch die hiesigen Hersteller sind als Konkurrenten schon lange nicht mehr zu unterschätzen. So ist der chinesische Bus- und Autobauer Build Your Dreams (BYD) mit rund 101.000 verkauften E-Fahrzeugen (2016) Weltmarktführer im E-Segment.Quelle: ReutersDie Analysten des Research-Hauses KeplerCheuvreux sehen das Thema Elektromobilität mit gemischten Gefühlen. Der Industrie stehe eine längere Phase des Umbruchs und der Unsicherheit mit hohen Investitionen und zunehmenden Ertragsrisiken bevor, schreiben sie in einem Report vom 30. März 2017. Unter den europäischen Anbietern sehen sie Volkswagen, PSA und Renault am besten für die Herausforderungen gerüstet. Sie empfehlen diese Aktien zum Kauf (Quelle: KeplerCheuvreux, 360 Report, Autos & Parts, 30. März 2017).