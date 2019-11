</p>



<p>Hängt der Deutsche Aktienindex dem gestrigen zweiten Korrekturtag einen weiteren ran oder können die Käufer bereits wieder Druck machen?<br />

<img height="390" imgsize="504,390" option="504,390" src="/bilder/charts1/20191112_DAX_Index_Chartanalyse.png" width="504">/bilder/charts1/20191112_DAX_Index_Chartanalyse.png</img><br />

Auf Tagesebene befindet sich der Dax weiterhin in einem Aufwärtstrend und mit diesem lockt am Ende sogar ein neues Allzeithoch. Auf dem Weg nach oben darf der Index jedoch auch korrigieren, was er seit letzter Woche macht und gestern mit einem kurzfristig neuen Tief bei 13.144 Punkten bestätigt wurde. Der dortige Support sorgte jedoch für eine Erholung am Nachmittag und am Ende ging der Dax nur noch mit einem Minus von 0,23 % bei 13.198 Punkten aus dem Handel.<br />

<b>Korrektur noch intakt, aber…</b><br />

Zumindest formal ist die Korrektur im Deutschen Aktienindex noch intakt, so ganz sorglos aber dürften die Verkäufer momentan nicht mehr sein. Die Kaufwelle seit gestern Mittag zeigte, dass auf der Longseite durchaus Chancen bestehen. Für heute wären oberhalb des gestrigen Tagestiefs Bemühungen einer kurzfristigen Bodenbildung zu erwarten. Sollten sich die Kurse dabei oberhalb von 13.200/230 Punkten etablieren, wären Gewinne auf 13.265 Punkte möglich. Darüber lockt bereits das bisherige Hoch bei 13.301 Punkten.<br />

Auch wenn die Chancen auf einen Turnaround vorhanden sind, auch die Käufer müssen sich erst einmal nachhaltig durchsetzen. Sollte der anvisierte Versuch scheitern, drohen Abgaben auf 13.100 Punkte. Darunter könnte sich die Bewegung sogar in Richtung 13.000 Punkte beschleunigen.<br />

<btable>

<thead>

<tr>

<th>

<p>Unterstützungen</p>

</th>

<th>

<p>Widerstände</p>

</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>

<p>13150/100</p>

</td>

<td>

<p>13230/265</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<p>13000</p>

</td>

<td>13300</td>

</tr>

<tr>

<td> </td>

<td>13550/600</td>

</tr>

</tbody>

</btable>

<p>Das Markt vor neun-PDF können Sie <url href="https://de.citifirst.com/DE/downloads/Newsletter/Markt_vor_Neun/Markt_vor_Neun_20191111.pdf" option="https://de.citifirst.com/DE/downloads/Newsletter/Markt_vor_Neun/Markt_vor_Neun_20191111.pdf">hier</url> downloaden.</p>

<btable>

<thead>

<tr>

<th>

<p>Typ</p>

</th>

<th>

<p>WKN</p>

</th>

<th>

<p>Basis</p>

</th>

<th>

<p>Laufzeit</p>

</th>

<th>

<p>Geld / Brief</p>

</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>OS Call</td>

<td><url href="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/DAX/CP52NP?utm_source=blog" option="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/DAX/CP52NP?utm_source=blog">CP52NP</url></td>

<td>12050</td>

<td>18.12.2019</td>

<td>11.81/11.82</td>

</tr>

<tr>

<td>OS Put</td>

<td><url href="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/DAX/KA5UJL?utm_source=blog" option="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/DAX/KA5UJL?utm_source=blog">KA5UJL</url></td>

<td>13350</td>

<td>18.12.2019</td>

<td>2.93/2.94</td>

</tr>

</tbody>

</btable>

<p><b>Hinweis:</b> Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht als Befürwortung des angebotenen Wertpapiers zu verstehen. Interessierte Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung den Prospekt lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in das Wertpapier zu investieren, zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben das schwer zu verstehen sein kann. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.<br />

<p>Mit Argusaugen dürfte man die aktuelle Konsolidierung in der Allianz-Aktie verfolgen. Diese ist Chance und Risiko zugleich.<br />

<img height="390" imgsize="504,390" option="504,390" src="/bilder/charts1/20191112_Allianz_Aktie_Chartanalyse.png" width="504">/bilder/charts1/20191112_Allianz_Aktie_Chartanalyse.png</img><br />

Innerhalb ihres Bullenmarktes zeigte sich die Allianz-Aktie seit Ende 2017 relativ "zickig". In Summe blieb der mittelfristige Aufwärtstrend zwar erhalten, zwischenzeitlich aber musste man als Investor einige Korrekturen verkraften. Diese bargen natürlich immer wieder auch das Risiko für einen neuen Abwärtstrend. Glücklicherweise blieb ein solcher bisher aus und die Aktie markierte erst in der letzten Woche ein neues Allzeithoch bei 225,90 EUR.<br />

<br />

Mit diesem neuen Hoch schickte sich die Aktie an, die seit April laufende Range endgültig zu beenden. In einer relativ breiten Spanne von ca. 219 EUR auf der Oberseite und 196 EUR auf der Unterseite pendelten die Kurse lange Zeit seitwärts. Dabei gab es auf beiden Seiten Versuche, einen Trend zu initiieren. Mit dem neuen Hoch in der letzten Woche schienen die Käufer zuletzt die besseren Karten zu haben. Diese Annahme wird mit den Kursverlusten seit Freitag jedoch infrage gestellt. Die Aktie fällt bis auf den alten Widerstandsbereich zurück, der nun als Unterstützung fungiert. Hier werden die Käufer die Daumen drücken, dass der Support hält.<br />

<br />

<b>Fehlausbruch nicht ausgeschlossen!</b><br />

<br />

Die Chance auf einen neuen Aufwärtstrend in der Allianz-Aktie mit Zielen im Bereich von 240 und 250 EUR ist momentan so groß wie lange nicht mehr. Wichtig in diesem Umfeld wäre ein Halten der Unterstützungszone bis hin zu ca. 215 EUR wichtig. Können sich die Käufer in diesem Preisbereich durchsetzen, dürfte die Range der letzten Monate Geschichte sein.<br />

<br />

Genau diese Range birgt aber immer noch einige Gefahren, denn obwohl die Kurse bis auf 225,90 EUR ansteigen konnten, ist ein Fehlausbruch immer noch nicht ausgeschlossen. Man muss nur die aktuelle Situation mit der Mitte Juli vergleichen. Entsprechend problematisch wäre ein zu tiefer Rückfall in die alte Range inklusive Bruch der oben angesprochenen Unterstützungszone. Mit einem solchen bärischen Signal könnten die Kurse weiter auf 205 EUR und sogar wieder bis in den Bereich von 195 EUR zurücksetzen.<br />

<btable>

<thead>

<tr>

<th>

<p> </p>

</th>

<th>

<p>Long</p>

</th>

<th>

<p>Short</p>

</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>

<p>Basiswert</p>

</td>

<td>

<p>Allianz</p>

</td>

<td>

<p>Allianz</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Typ</td>

<td>OE Turbo Bull</td>

<td>OE Turbo Bear</td>

</tr>

<tr>

<td>WKN</td>

<td><url href="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/Allianz/KA44KT?utm_source=blog" option="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/Allianz/KA44KT?utm_source=blog">KA44KT</url></td>

<td><url href="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/Allianz/KA05UZ?utm_source=blog" option="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/Allianz/KA05UZ?utm_source=blog">KA05UZ</url></td>

</tr>

<tr>

<td>Basispreis in EUR</td>

<td>209.5966</td>

<td>235.8760</td>

</tr>

<tr>

<td>Bezugsverhältnis</td>

<td>0.1</td>

<td>0.1</td>

</tr>

<tr>

<td>Laufzeit</td>

<td>Open End</td>

<td>Open End</td>

</tr>

<tr>

<td>Hebel</td>

<td>21.56</td>

<td>13.22</td>

</tr>

<tr>

<td>Geld / Brief</td>

<td>1.08/1.11</td>

<td>1.60/1.63</td>

</tr>

</tbody>

</btable>

<p>Zunächst wurden die gestern vorgelegten Quartalszahlen in Talanx verkauft. Rechtzeitig aber kehrten die Käufer wieder zurück.<br />

<br />

<img height="390" imgsize="504,390" option="504,390" src="/bilder/charts1/20191112_Talanx_Aktie_Chartanalyse.png" width="504">/bilder/charts1/20191112_Talanx_Aktie_Chartanalyse.png</img><br />

<br />

Die letzte Kaufwelle in der Talanx-Aktie startete Mitte August ausgehend von 36,58 EUR. Im Zuge der folgenden Aufwärtsbewegung erreichte die Aktie ein neues Jahreshoch und Allzeithoch bei 42,54 EUR, womit klar sein dürfte, wer aus trendtechnischer Sicht in der Aktie das Sagen hat. Daran änderte auch die anschließende Konsolidierung nichts, in der sich der Preisbereich ab 40,66 EUR als Unterstützung herausstellte.<br />

<br />

Diese Unterstützung spielte gestern eine wichtige Rolle. Das Unternehmen legte Zahlen für das abgelaufene Quartal vor, die zunächst stark verkauft wurden. Mit der schwachen Eröffnung direkt im Supportbereich kehrten die Käufer jedoch rechtzeitig zurück und das sehr eindrucksvoll.<br />

<br />

Die Zahlen selbst fielen positiv aus. Gegenüber dem Vorjahr konnte man auf breiter Front zulegen. Gleichzeitig wurden die Analystenerwartungen bei der Bruttoprämie, der Nettoprämie, dem Kapitalanlageergebnis und beim Nettogewinn nach Minderheiten übertroffen.<br />

<br />

<b>Das war knapp!</b><br />

<br />

Mit der gestrigen Kursentwicklung gewinnt der Unterstützungsbereich ab 40,66 EUR weiter an Bedeutung. Oberhalb dessen ist die Talanx-Aktie bullisch zu werten. Dies impliziert die Möglichkeit weiterer Hochs und Kursgewinne auf 45 EUR und darüber hinaus. Zudem stellt sich den Käufern bedingt durch das Allzeithoch kein echter Widerstand mehr entgegen.<br />

<br />

Problematischer wird es, sollte es in der Akte zu einer Topformation oder nachhaltigen Kursen unterhalb von 40 EUR kommen. In beiden Fällen müsste mit einer Korrektur gerechnet werden. Aktuell bestünden im Rahmen solcher Risiken auf 37,66-36,58 EUR.<br />

<btable>

<thead>

<tr>

<th>

<p> </p>

</th>

<th>

<p>Long</p>

</th>

<th>

<p>Short</p>

</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>

<p>Basiswert</p>

</td>

<td>

<p>Talanx</p>

</td>

<td>

<p>Talanx</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Typ</td>

<td>OE Turbo Bull</td>

<td>OE Turbo Bear</td>

</tr>

<tr>

<td>WKN</td>

<td><url href="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/Talanx/KA409X?utm_source=blog" option="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/Talanx/KA409X?utm_source=blog">KA409X</url></td>

<td><url href="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/Talanx/KA1H7L?utm_source=blog" option="https://de.citifirst.com/DE/Produkte/Mini_Futures/Talanx/KA1H7L?utm_source=blog">KA1H7L</url></td>

</tr>

<tr>

<td>Basispreis in EUR</td>

<td>39.1307</td>

<td>45.2593</td>

</tr>

<tr>

<td>Bezugsverhältnis</td>

<td>0.1</td>

<td>0.1</td>

</tr>

<tr>

<td>Laufzeit</td>

<td>Open End</td>

<td>Open End</td>

</tr>

<tr>

<td>Hebel</td>

<td>11.83</td>

<td>14.69</td>

</tr>

<tr>

<td>Geld / Brief</td>

<td>0.38/0.40</td>

<td>0.28/0.30</td>

</tr>

</tbody>

</btable>

